Italiano alza il muro viola: troppi gol subiti nel 2022. Riecco Quarta

Italiano ritrova due certezze in difesa: a Bergamo rientrano Odriozola e Martinez Quarta

La buona notizia arriva da Martinez Quarta, che ha disputato solo 45' in questo avvio di 2022 ed è pronto al rientro dopo l'assenza per Covid e la trasferta in Argentina. L'ex River ha saltato tre partite ma a Bergamo tornerà in campo al fianco di Milenkovic e proverà a blindare una retroguardia che ha concesso sì troppe reti, ma non molte occasioni agli avversari. E una delle colpe può essere imputata proprio alle assenze: contro l'Atalanta tornerà anche Odriozola dopo la squalifica.