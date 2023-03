Italiano, altro che Inter: il tecnico viola vuole vincere e condannare Inzaghi

Sembrano cambiati i rapporti di forza, la Fiorentina arriva da otto vittorie nelle ultime nove partite e Italiano sta sicuramente studiando il modo di battere un tecnico che gli ha procurato solo dei grandi mal di testa. Il futuro sulla panchina interista di Inzaghi è in bilico, anzi, i rumors di mercato sembrano andare in tutt’altra direzione e forse solo un cammino prodigioso in Champions League potrebbe cambiare il destino "inzaghiano". Circostanza che pochissimo interessa a Italiano, il quale dopo aver battuto il Milan, la prima big in questa stagione, vorrebbe bissare contro l’allenatore che lo ha messo più di ogni altro in difficoltà. Lo riporta La Nazione.