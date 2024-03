Italiano alla ricerca della continuità, con un obiettivo dichiarato

Il Corriere dello Sport analizza oggi il cammino della Fiorentina di Italiano concentrandosi sulla sfida di stasera contro il Torino. Sconfitta contro il Sassuolo, pareggio con l’Udinese, sconfitte contro Inter e Lecce, vittoria con il Frosinone, sconfitta contro il Bologna, pareggio a Empoli, vittoria con la Lazio: sono i risultati della Fiorentina nelle otto giornate di campionato di questo 2024 (e inframezzati ci sono anche il pareggio al 120’ con il Bologna in Coppa Italia e la sconfitta contro il Napoli a Riyad in Supercoppa), con la mancanza di continuità che risulta essere l’elemento che balza subito agli occhi. L'elemento da ricercare a tutti i costi oggi a Torino per Vincenzo Italiano, perché solo così la squadra viola può dare forza alle proprie ambizioni d’Europa (Europa League per la precisione, che è l’obiettivo dichiarato di allenatore e squadra secondo il quotidiano), dopo aver riagganciato il treno europeo proprio grazie al 2-1 sui biancocelesti di Sarri. Continuità di rendimento, ma anche continuità di formazione proprio per garantirsi la prima: e non importa se giovedì torna la Conference League con tutto il carico di aspettative e responsabilità per la Fiorentina nel suo ruolo di vice-campione e pretendente al trofeo 2024. Anche perché ci sono cinque giorni da un impegno all’altro, poi ormai Italiano e il suo gruppo hanno imparato a gestire bene le risorse per poter scegliere quando cambiare senza scossoni.