Italiano, al via la pressione per la prima di campionato con la Roma

Italiano e la Fiorentina scaldano i motori in vista della prima di campionato contro la Roma di Mourinho.

Ormai siamo vicini all'inizio. L'inizio del campionato è alle porte e la "nuova" Fiorentina targata Vincenzo Italiano è pronta alla battaglia. Infatti, l'allenatore viola, avrebbe chiesto ai suoi giocatori, maggior concentrazione e applicazione durante gli allenamenti di questa settimana al centro sportivo, per arrivare al debutto di campionato con la giusta mentalità. Sicuramente, Pezzella e compagni, ci stanno mettendo grande impegno per apprendere le idee di Italiano e trasformarle in azioni e risultati concreti.