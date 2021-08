Gazzetta: Vlahovic, gelo con ACF. Atletico e Tottenham in pressing, ore decisive

Il giocatore dice "no" alla clausola rescissoria da 70 mln proposta dai viola

Dopo settimane di alti e bassi in casa viola tutti si augurano che finalmente si possa capire quale direzione prenderà Dusan Vlahovic scrive La Gazzetta dello Sport . Anche perché in questo momento i riflettori sono tutti orientati sull’Atletico Madrid che ha prospettato un’offerta concreta alla Fiorentina e ha saggiato le richieste di Darko Ristic, agente del. Dietro l’angolo, però, c’è anche il temibile Tottenham di Fabio Paratici, mentre l’Inter segue le vicende con mal celato interesse. L’offerta dei Colchoneros, scrive la rosea, ammonta a 50 milioni di euro, spalmati con pagamenti quadriennali a corredo di un prestito biennale.

Il Tottenham appare più sornione, ma altrettanto determinato. E tutto lascia credere che questa sfida potrà infiammarsi proprio nei prossimi giorni, in coincidenza con la presenza a Firenze del patron italo-americano. Commisso non si è rassegnato e proverà a tenersi stretto il suo gioiello. L’offerta di uno stipendio da 3,5 milioni di euro ha fatto tentennare Ristic: il problema è che il giocatore non accetta la clausola da 70 milioni di euro. Motivo che ha spinto la Fiorentina a guardarsi intorno per trovare il sostituto di Vlahovic. Si parla in questo senso di Moise Kean dell’Everton, magari anche in prestito. Tuttavia la candidatura più accreditata è quella di Gianluca Scamacca: il Sassuolo lo valuta 35 milioni, ma sono iniziate le manovre di avvicinamento. E ieri a Firenze c’era Alessandro Lucci, il suo agente. Le prossime ore saranno decisive.