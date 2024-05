Italiano ad Atene con pochissimi dubbi. Ecco la sua probabile formazione

Italiano sembra avere pochi dubbi in testa per Atene. I titolarissimi ci saranno tutti, e i ballottaggi sono un paio

La Nazione si sofferma sul possibile assetto della Fiorentina versione Atene. Rispetto al solito Italiano sembra avere molti meno dubbi, e la formazione sembra già scritta. Terracciano fra i pali, con Dodò e Biraghi sulle fasce. Mentre in difesa c'è uno dei pochi dubbi. Milenkovic sembra essere sicuro, e Quarta in vantaggio su Ranieri. I due di centrocampo dovrebbero essere Bonaventura e Arthur, anche se c'è sempre l'opzione Mandragora da non scartare. Per il resto Nico, Beltran e Kouamè. L'unica alternativa sarebbe quella di togliere l'argentino per avanzare Jack, ma difficlmente si farà. Il 9 sarà Andrea Belotti, con Nzola pronto a subentrare