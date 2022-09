Italiano a caccia di bomber: Nico Gonzalez l’unico con due gol all’attivo

Nella classifica dei marcatori di Serie A non è presente nessun viola con 2 gol all'attivo. Solo Nico Gonzalez in questo avvio di stagione ha raggiunto il bis, uno in campionato e uno in Conference League. Vincenzo Italiano deve cercare di risolvere anche questo tipo di situazione e magari anche con una certa urgenza. La statistica di questa mancanza da parte dei viola è ben visibile agli occhi di tutti. Alla Fiorentina mancano i gol e probabilmente un bomber capace di scalare la classifica marcatori, che trascini la squadra e la rilanci verso un posto in classifica più interessante.