Italiano, 243 panchine per passare dalla D all’Europa: che viaggio!

L'emozione sarà comprensibile stasera: La Gazzetta dello Sport scrive che Vincenzo Italiano otterrà il suo primo gettone europeo contro il Twente dopo 243 gare ufficiali da allenatore, dalla Vigontina in Serie D nel 2016 alla Fiorentina in Conference League nel 2022. Un'escalation durata 6 anni che, forse, non è ancora finita.