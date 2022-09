Italiani quasi tutti in scadenza: da Jack e Ricky a Terracciano e Venuti

Sono ben sei i giocatori italiani della Fiorentina in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio infatti sono in scadenza Terracciano, Venuti, Bonaventura, Saponara, Cerofolini . Oltre a Gollini , il cui accordo in prestito verrà rivalutato al termine della stagione. Un lungo elenco che la Fiorentina sta provando già a scremare con l'obiettivo di non arrivare a fine campionato con l'acqua alla gola.

Ma se per gli esperti Bonaventura e Saponara la sensazione è che ogni discorso sarà affrontato a maggio, per Terracciano e Venuti - si legge - la speranza del club è quella di chiudere in tempi brevi anche se, almeno per il portiere, i primi approcci di luglio non sono andati bene. Più facile invece la questione legata al terzino che per questioni affettive e motivi di lista può continuare in viola.