Italia Under 21, brillano Sottil e Ranieri: le pagelle

Il difensore ha giocato tutta la partita, con personalità. Sottil è subentrato all'80' e ha trascinato la squadra ai supplementari. Ma non è bastato

Nonostante la sconfitta dell'Italia ai supplementari contro il Portogallo, si sono messi in evidenza alcuni singoli tra le fila azzurre. Tra questi anche giocatori in orbita Fiorentina come Luca Ranieri, difensore classe '99 reduce dalla stagione alla Spal, e Riccardo Sottil, classe '97 subentrato all'80' e protagonista di un bellissimo assist per il 3-3 di Cutrone (voti altissimi per l'ex viola). Qui sotto le pagelle in questione, controcorrente il voto di Tuttosport per Ranieri.