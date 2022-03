Italia-Macedonia, parla Zenga: “Sono ottimista, Palermo ci aiuterà”

Walter Zenga, ex portiere, ha parlato della sfida di questa sera dell'Italia, mandando anche un messaggio di incoraggiamento a Mancini

L'ex portiere e attuale allenatore di calcio, Walter Zenga, è stato intervistato dal Corriere dello Sport per parlare della sfida di questa sera dell'Italia. Contro la Macedonia del Nord, gli azzurri si giocheranno il primo turno dei playoff per accedere ai Mondiali in Qatar. "Sono fiducioso, ci qualificheremo e magari in Qatar vinceremo" ha iniziato dicendo. Poi ha proseguito parlando dello stadio di Palermo: "Il Barbera è uno stadio che, strapieno come sarà, trasmetterà entusiasmo e calore. Con l'Italia ho sempre visto un grande sostegno da parte della gente". L'Uomo Ragno ha poi proseguito il discorso parlando di come si prepara un play off così intenso: "Dovranno pensare solo alla prima partita, perché non è scontato giocare la seconda. Soprattutto quando in palio c'è la qualificazione ad un Mondiale - ha detto - Bisogna dare tutto contro la Macedonia senza calcoli".