Fiorentina, Odriozola può rimanere: fondamentale la parola di Ancelotti

C'è ottimismo in casa Fiorentina sul futuro di Alvaro Odriozola. Il calciatore vuole rimanere, ma la parola finale spetta ad Ancelotti

Si respira aria di fiducia in casa Fiorentina per quanto riguarda il futuro di Alvaro Odriozola. Il calciatore potrebbe rimanere ancora un anno a Firenze, ma ancora non c'è niente di definito. Sicuramente i viola sono decisi ad investire su di lui e questo è un grande segnale da parte della società. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, che in Firenze ha trovato una seconda casa, così come dal buon rapporto tra le due società. Come scrive Il Corriere dello Sport, sul futuro di Odriozola sarà importante, quasi decisiva, la parola di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid. Con l'assenso del tecnico ex Milan potresti prolungare il prestito di un altro anno e riparlarne a giugno 2023. Il calciatore ha voglia di giocare e rimarrebbe ai blancos solamente se gli dovesse arrivare voci di conferme. La dirigenza viola è a lavoro, ma per adesso sono vietate le distrazioni, perché c'è un Europa da conquistare.