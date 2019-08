Italia: Biraghi e Chiesa verso la convocazione per le gare contro Armenia e Finlandia

Il 5 e l’8 settembre l’Italia giocherà in trasferta contro Armenia e Finlandia, gare valide per la qualificazione agli Europei 2020. La lista dei convocati sarà resa nota venerdì o sabato e sarà di 26-27 giocatori, compresi i quattro portieri. La Gazzetta dello Sport ipotizza i convocati dal Ct Roberto Mancini. I calciatori della Fiorentina che compaiono nell’elenco sono Biraghi, che però potrebbe lasciare il club viola, e Chiesa.