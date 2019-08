Scambio Biraghi-Dalbert: oggi la fumata bianca?

La Gazzetta dello Sport scrive del possibile scambio Biraghi-Dalbert tra Fiorentina e Inter. L’esterno nerazzurro sembra essersi convinto ad accettare la Viola, anche se da viale della Liberazione ieri sera c’era ancora un po’ di prudenza in tal senso. In ogni caso l’arrivo di Biraghi in nerazzurro non pare essere in discussione: il mancino arriverà in ogni caso, anche qualora Dalbert dovesse in extremis rifiutare la Fiorentina. Da segnalare che il Nizza non ha ancora chiuso per Nsoki del Psg in quel ruolo: così si spiegano i tentennamenti di Dalbert delle ultime ore. La situazione è comunque molto vicina alla soluzione: scambio di prestiti con relativi diritti, oggi dovrebbe essere il giorno della fumata bianca.

