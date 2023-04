Ishak e Skoras, attenzione a quei due: le stelline del Lech Poznan

Difesa solida e ripartenze micidiali. Questa la base del gioco della squadra polacca che si affida a due gioielli. Il primo è Mikael Ishak, possente centravanti svedese con un non certo indimenticabile passato in Italia

Il Corriere Fiorentino continua la sua analisi del Lech Poznan. Difesa solida e ripartenze micidiali. Questa la base del gioco della squadra polacca che si affida a due gioielli. Il primo è Mikael Ishak, possente centravanti svedese con un non certo indimenticabile passato in Italia tra Parma e Crotone che in stagione ha già toccato quota 20 reti, di cui 8 (tra playoff, gironi ed ottavi) in Conference. L’altra stellina della squadra polacca è Michal Skoras, attaccante esterno classe 2000 capace per ora di timbrare 15 volte il cartellino e di fornire 5 assist vincenti. La Fiorentina dovrà stare attenta alle mosse di questi due giocatori.