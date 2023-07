Ipotesi Lukebakio: cifre e dettagli della possibile operazione

Tra i nomi da seguire per le fasce offensive della Fiorentina, c'è anche quello di un classe '97 dell'Herta Berlino: Dodi Lukebakio. Come scrive oggi Il Corriere dello Sport, il belga con cittadinanza congolese, infatti, con la maglia dell'Hertha Berlino nella stagione appena conclusa in Germania ha realizzato 12 reti, di cui 11 in Bundesliga, e vuole essere ceduto dopo la retrocessione. Inoltre, è anche in scadenza di contratto nel giugno del 2024, altro fattore che potrebbe giocare a favore della Fiorentina, la quale però dovrebbe sborsare una cifra intorno ai 10 milioni per assicurarsi le sue prestazioni sportive (da ricordare, tra l'altro, che per lui il Lione nei mesi scorsi aveva già presentato un’offerta che i tedeschi avevano rifiutato perché non adeguatamente alta, e che anche il Villareal lo sta monitorando con attenzione).