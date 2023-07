Intoccabili sì, incedibili no: Jovic, Nico, Milenkovic. Dipende dall’offerta.

Occhio poi alle voci in arrivo dall’Arabia perché, oltre a Kokorin, i ricchissimi sceicchi avrebbero messo nel mirino anche Nico Gonzalez. Intoccabile, per allenatore e dirigenza, ma non per questo incedibile.

«Al momento non ci sono proposte», ha detto ieri Barone. Occhio poi alle voci in arrivo dall’Arabia perché, oltre a Kokorin, i ricchissimi sceicchi avrebbero messo nel mirino anche Nico Gonzalez. Intoccabile, per allenatore e dirigenza, ma non per questo incedibile. Dipenderà, come sempre, dall’offerta. E se dovessero arrivare proposte fuori mercato (diciamo dai 35 milioni in su) allora anche il futuro dell’argentino potrebbe tornare in discussione. Il suo, come quello di Jovic, Milenkovic o chiunque altro. «Se arriveranno offerte le valuteremo, per ogni singolo giocatore». ha spiegato sempre il dg viola che, oltre a smentire l’interesse per il portiere Livakovic, ha poi invitato alla calma. «In ritiro ci saranno da valutare alcuni ragazzi della Primavera e alcuni prestiti al rientro, poi vedremo di che cosa ci sarà bisogno». Lo riporta il Corriere Fiorentino.