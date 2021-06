Interesse per Bakayoko, lo scudiero di Gattuso? Barone glissa

Bakayoko e Gattuso potrebbero ritrovarsi in viola, e sarebbe la terza volta in pochi anni

La Nazione scrive brevemente della suggestione Bakayoko per la Fiorentina: ieri il DG Barone ha glissato sull'interesse viola rilanciato da Oltremanica, ma il giocatore, rientrato al Chelsea dopo il mancato riscatto del Napoli, è uno dei fedelissimi di Gattuso e non disdegnerebbe un ritorno in Italia. 32 presenze e 2 gol nella scorsa stagione, quella per lui è una trattativa tutta da scoprire. La scheda del centrocampista in forza al Chelsea