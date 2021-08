Inter, Vlahovic era la prima scelta. Ma fuori budget per i nerazzurri

Dusan Vlahovic sembra non rientrare più nei piani dell'Inter di Inzaghi, causa l'alta richiesta da parte di Commisso.

Come scrive il Corriere della Sera, per l'Inter, con la partenza di Romelu Lukaku, la prima scelta era sicuramente il numero 9 della Fiorentina Dusan Vlahovic. Però per i nerazzurri il prezzo del giocatore è troppo alto, in quanto per Commisso, il serbo non si muove da Firenze per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro, quindi hanno indirizzato il loro interesse su altri fronti. Il primo, e anche quello più concreto, è Duvan Zapata dell'Atalanta, giocatore molto simile a Lukaku per le sue doti fisiche. Dunque sembra essere lui il prescelto per andare a sostituire la punta belga, anche se i bergamaschi non chiedono meno di 35 milioni per farlo partire. L'altro nome, favorito su tutti, è quello di Edin Dzeko. Il bosniaco è in rottura con la Roma e Milano sembra essere una destinazione gradita.