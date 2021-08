Commisso “difende” Vlahovic: la situazione tra rinnovo e Tottenham

Ieri c'è stato incontro tra Barone e agente Vlahovic. Sembra essere andato a buon fine, con una piena collaborazione tra le parti.

Il 21enne di scuola Partizan è piombato sulla bocca di tutti dopo la sua ultima ottima stagione in maglia viola e, vista la situazione in casa Tottenham (Kane) e Inter (Lukaku), il numero 9 della Fiorentina è salito sul palcoscenico d'Europa. Il presidente viola "difende" il serbo in tutti i modi che può, rimbalzando tutte le offerte che gli sono state fatte fino ad ora e nel frattempo svolgere incontri con l'agente per parlare del rinnovo, vista la scadenza nel 2023 del suo contratto.