Inter su Milenkovic, ma la Fiorentina spara alto. Pronta una contropartita?

Nell’edizione odierna di Tuttosport si parla del mercato in casa Inter, con un focus in particolare sul reparto difensivo. Nel giornale si legge come la priorità dei nerazzurri al momento sia il difensore granata Bremer, affare slegato dalla situazione Skriniar, corteggiato dal Paris Saint Germain. Nell’articolo, però, si legge come qualora il centrale slovacco prendesse la via dei Campi Elisi, l’Inter proverebbe a mettere sotto contratto anche Nikola Milenkovic. La Fiorentina valuta il serbo 15 milioni di euro: troppi, forse, per un atleta con un contratto in scadenza nel 2023: insomma eventualmente ci sarebbe da trattare anche se i nerazzurri possono giocarsi la carta Sensi, giocatore gradito ai viola.