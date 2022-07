Inter, Skriniar rimane? Demiral insidia Milenkovic come rincalzo

Non solo Milenkovic: Inter su due nomi futuribili come vice-Skriniar

Milan Skriniar non è incedibile, ma ci sono buone possibilità che rimanga. Così La Gazzetta dello Sport nell'affrontare il futuro dello slovacco. L' incertezza sulla sua permanenza condiziona le prossime trattative in casa nerazzurra. Marotta & co dovranno comunque intervenire nel reparto difensivo, seppur con modalità diverse. L'obiettivo è inserire una potenziale riserva, qualcuno che prenda il posto di Ranocchia.

I nerazzurri stanno aprendo gli occhi su un paio di nomi futuribili. Merih Demiral, su tutti, corteggiato già a giugno: il turco è saltato fuori mentre si continua a trattare con l’Atalanta per la cessione di Pinamonti. in risalita pure le quotazioni di Nikola Milenkovic, 24enne della Fiorentina. Il prezzo del serbo è di 15 milioni, ma qui c’è una variante in più: si rischia una nuova collisione con la Juventus, altro club interessato. Per mantenere il vantaggio competitivo, sono aumentati i contatti, anche di recente, con Fali Ramadani, agente del serbo.