Scambio Milenkovic-Pinamonti: l’Inter chiede un conguaglio ai viola

C’è un tavolo importante che la Fiorentina ha aperto con l’ Inter . Ne parla stamani il Corriere Fiorentino che sottolinea la sponda di Ramadani , a margine dei contatti per il rinnovo di Italiano. Il club nerazzurro è il più interessato a Milenkovic . E proprio l’Inter ha in mano uno degli attaccanti che più assomigliano alle esigenze di Italiano: Pinamonti , di rientro dall’Empoli. Marotta - si legge - ne è consapevole e negli ultimi giorni ha sondato il terreno sia con Ramadani che con Daniele Pradè . Tra i due il rapporto è ottimo, e nonostante qualche screzio recente l’amicizia è rimasta intatta. Tra una chiacchiera e l’altra, ecco spuntar fuori l’idea: uno scambio che porterebbe Milenkovic alla corte di Inzaghi e Andrea Pinamonti a quella di Italiano.

Certo, la concorrenza non manca. Il Monza ha già parlato più volte col suo procuratore ed è pronto a fare sul serio. Senza contare che l’Inter valuta Pinamonti almeno 20 milioni. Per mettere in piedi lo scambio - scrive il quotidiano - i viola dovrebbero aggiungere un conguaglio economico, tra 5 e 10 milioni.