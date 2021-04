Inter, Juve e Milan fuori dalla Serie A? Cambio di format e Fiorentina salva

Ecco che cosa succederebbe se davvero si arrivasse all'esclusione dalla Serie A dei club italiani fondatori della Superlega

Su La Gazzetta dello Sport ci si chiede: che cosa succederebbe se Juventus, Inter e Milan fossero estromesse dalla prossima Serie A? Sulla carta evaporerebbero 72 scudetti complessivi e ci sarebbe un bacino di 16.354.000 di tifosi (fonti Stage Up e Ipsos) senza rappresentanza. Il campionato non potrebbe restare a 17 squadre e si potrebbe arrivare al format a 18 auspicato spesso, soprattutto in presenza di più partite europee, ma dopo l'assegnazione dei diritti tv non sarebbe facile far digerire la modifica a Dazn.