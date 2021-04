La Serie A si spacca sulla Superlega. La posizione della Fiorentina

In assemblea il presidente del Toro accusa quello bianconero: «Trattavi per i fondi e creavi la Superlega». E all’a.d. nerazzurro: «Vergogna, non puoi rappresentarci in Figc»

Redazione VN

Ecco cosa riporta quest'oggi La Gazzetta dello Sport in merito a quanto emerso ieri in Lega Serie A dopo lo strappo di Juventus, Inter e Milan con l'ingresso in Superlega:

"Il punto di vista di Cairo è condiviso da tutti i colleghi al vertice delle altre società, ovviamente contrari al progetto: tra i più accesi, con le medesime rimostranze, anche Preziosi (Genoa) e Ferrero della Samp. Nel mirino anche Scaroni, presidente rossonero. I tre club coinvolti nel progetto Superlega hanno sottolineato come il percorso sia solo all’inizio, che resta la volontà di dialogare con Fifa e Uefa ma anche con gli altri club di Serie A, che nessuno dei tre vuole abbandonare. L’operazione – hanno sostenuto - potrebbe presentare vantaggi anche per le altre società in termini di meccanismi di solidarietà.

I club hanno rinviato l’appuntamento (magari in presenza) a martedì: giorni che nel frattempo saranno utili a capire come evolve la situazione. Un’idea interna alla Lega, presieduta da Paolo Dal Pino, porta a ipotizzare un riavvicinamento tra le parti: un danno simile è del resto considerato intollerabile. Juve e Inter fanno parte del blocco dei 7 che condividono strategie (anche se la Roma per il momento preferisce non esporsi): le altre 5 (Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina e Verona), pur opponendosi al progetto, non hanno però rotto il fronte".