Inter, Cabral fa così paura: “Attaccante importante e con la Fiorentina…”

La Gazzetta dello Sport analizzando il Benfica, avversario dell'Inter in Europa, commenta così l'arrivo di Cabral in Portogallo. Il brasiliano, dopo due anni a Firenze, ha provato questa nuova avventura.

"Arthur Cabral alla Fiorentina poteva fare di più, ma ha comunque dimostrato di avere numeri importante. E l’Inter lo ha sempre sofferto...". La Gazzetta dello Sport analizzando il Benfica, avversario dell'Inter in Europa, commenta così l'arrivo di Cabral in Portogallo. Il brasiliano, dopo due anni a Firenze, ha provato questa nuova avventura. Nonostante un esperienza non esaltante con la Fiorentina, che andrà a San Siro domenica, il quotidiano mette in guardi la truppa di Simone Inzaghi.