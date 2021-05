Inter alla finestra, Milenkovic può restare in Italia?

Milenkovic ha di fatto già consumato il proprio addio con Firenze e la Fiorentina, in Italia c'è chi pensa di poterne approfittare

La Gazzetta dello Sport di oggi tratta l'argomento Nikola Milenkovic , in uscita dalla Fiorentina. Il difensore serbo ha di fatto dato l'addio anticipato a Firenze e alla maglia viola. Secondo la rosea è un'idea per il mercato dell 'Inter , alla ricerca di occasioni, dopo il varo dell'austerity degli Zhang. Una di queste porta al classe '97, col contratto in scadenza nel 2022.

Giovane ma esperto, conoscitore dei meccanismi della difesa a tre, Milenkovic è sul taccuino di Ausilio e Marotta da diverso tempo e quest’estate potrebbe essere quella giusta per tentare l’affondo. Il serbo reputa finita la sua avventura in viola e vuole giocare la Champions. L’Inter monitora la situazione, anche perché il bunker nerazzurro non sembra aver bisogno di ritocchi. Ma è anche vero che Skriniar e De Vrij sono giocatori che hanno mercato e l’Inter dovrà ascoltare ogni proposta. Dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, Milenkovic diventerebbe il primo obiettivo per rinforzare la difesa.