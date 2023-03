Inter, addio di Inzaghi a fine stagione? Si pensa anche a Italiano

Sempre più in bilico la posizione di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter, che a fine stagione potrebbe anche dire addio. Come scrive Tuttosport, molto se non tutto dipenderà dal cammino in Champions League. Tra le idee per andare a sostituirlo, oltre al costosissimo ritorno di Conte, vicino a dire addio al Tottenham, ci sarebbero anche i nomi di Italiano, De Zerbi e Thiago Motta, profili completamente diversi con cui poter riaprire un nuovo ciclo.