Intensità e coraggio. La Fiorentina vola e sogna un trofeo europeo

La Nazione si sofferma ancora sul prestigio della gara di questa sera. La Fiorentina affronterà il Lech Poznan e per farlo dovrà usare intensità e coraggio. Italiano si affiderà ai giocatori più in forma, da Terracciano a Biraghi, passando per la velocità di Dodò fino ai gol di Cabral. Anche Jovic dovrà tenere alta la concentrazione, con le ottime prestazione del compagno di reparto che dovranno diventare uno stimolo per fare meglio. La Conference vale oro anche e soprattutto per il prestigio, l’onore e l’orgoglio che potrebbe o magari potrà stampare accanto al cuore della società, dei tifosi e di quel gruppo di giocatori che nella parte finale di una stagione iniziata con la bufera delle polemiche, rischia di chiudersi con un bottino incredibile.