L’edizione odierna di Tuttosport accosta il nome di Eusebio Di Francesco al Cagliari: l’allenatore ex Roma è da tempo tra i papabili per guidare la Fiorentina nel corso della prossima stagione, ma, si legge, è anche in cima alla lista dei desideri dei sardi. La prima alternativa? L’ex viola Fabio Liverani, che sta tentando l’impresa di salvare il Lecce.

