Iachini pensa al campo e fa riflettere Rocco: il presidente non vuole sbagliare

Iachini tira dritto senza pensare al futuro, almeno fino alla fine della gara con la SPAL, tra una settimana. Del resto, scrive La Nazione, il compito di prendere decisioni spetta alla dirigenza. Che tentenna: il lavoro del tecnico marchigiano ha restituito coesione al gruppo, dato fiducia a chi gioca meno, rigenerato e ridimensionato pure Chiesa. Tutta la rosa è con il Mister. Certo, la corte serrata fatta a Juric indica che la Fiorentina si sta guardando intorno con decisione, ma le alternative stanno venendo via via meno. Dai sogni come Allegri alle strade concrete che portano per esempio a Di Francesco, è un puzzle complicato da risolvere, ma Commisso per ora rimane in silenzio. E se avesse già deciso? Il presidente non ha paura di ammettere gli errori, ma non vuole commetterne di nuovi, non sopporterebbe un altro esonero in corsa. Anche se il finale in crescendo di Iachini e la distanza ravvicinata fra la fine di questa stagione e l’inizio della successiva potrebbero giocare a favore di Beppe.

