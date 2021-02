Inquietudine Callejon, l’equivoco tattico ed un mistero da risolvere

Come riportato da La Nazione, Josè Maria Callejon è diventato un oggetto misterioso all’interno di questa Fiorentina imperfetta. Lui che a Napoli in un 4-3-3 cucito su misura aveva incantato l’Italia per diverse stagioni, si è catapultato a Firenze convinto di riprendere a suonare il suo spartito. Tuttavia le cose sono andate diversamente. Quel 4-3-3 che doveva essere il modulo giusto, bello e vincente, dopo una mini fase sperimentale è finito chiuso a chiave in cantina. Si è fatto strada invece un solido 3-5-2 che lo esclude senza appello trasformando il presente in un mistero sempre più complicato da interpretare. L’ultima apparizione di Josè è stata proprio a Napoli, nella trasferta più brutta e dolorosa della gestione Prandelli. Callejon adesso rischia di essere solo e semplicemente uno a disposizione e niente più. Sorpassato nelle gerarchie persino dall’ex-esubero Eysseric, prospettiva inquietante per uno che per anni è stato al vertice della Serie A nel suo ruolo.

