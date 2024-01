Inizio 2024 da incubo. Fra trasformismo ed errori, perché Brekalo e Ikonè?

Il Corriere Dello Sport si sofferma sull'inizio del 2024, che è coinciso con un momento di forte calo della Fiorentina. In particolare rispetto al finale del 2023, con 5 partite concluse con 5 gol e 11 punti. Una squadra diversa da quella spettacolare, in grado di segnare come le grandi europee, ma concreta. Con un Terracciano in grande forma, e una difesa comunque sugli scudi. Poi il nuovo anno che ha portato con sé cattive notizie. L'attacco continua a faticare e la difesa è tornata a fare acqua. Si sottolineano anche gli errori di alcuni singoli e di Italiano. In particolare i due esterni Brekalo e Ikonè. Il primo, sul mercato, ma nonostante tutto schierato spesso, per emergenza. Ma il quotidiano si chiede come mai non giochi Parisi ala. Poi il francese che è in grande difficoltà, ma che viene sempre preso in considerazione da Italiano. Serviva un'idea diversa dalla solita, magari un cambio modulo.