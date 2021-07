Inizia una nuova era: la Fiorentina riparte dai giovani

Salutati Ribery, Caceres e Borja Valero, la Fiorentina riparte con un netto ricambio generazionale

Redazione VN

"La viola riparte giovane": titola così il Corriere dello Sport. La Fiorentina che sta nascendo - si legge - è all'insegna del ricambio generazionale. Salutati Cacceres (34 anni), Borja Valero (36) e Ribery (38), adesso Vlahovic (21) e i suoi fratelli, con Nicolas Gonzalez in testa (23), a dover trascinare la squadra di Italiano. Presto arriveranno altri rinforzi: serve un centrocampista, nel mirino sono finiti Sensi e Dorsch, con Torreira che spinge per tornare in Serie A.

Under 25

Vlahovic, in attesa di un eventuale prolungamento di contratto e nel mirino di tanti top club come il Tottenham, sarà uno dei pilastri del gruppo under 25 chiamato a dare la scossa al presente viola insieme ad Amrabat (24), Castrovilli (24) e Maleh (22), acquistato lo scorso gennaio dal Venezia. L'esperienza, comunque, non mancherà visto che in rosa ci sono Callejon e Bonaventura.

Acquisti giovani

Gli acquisti guarderanno all'immediato, ma l'obiettivo è aprire un nuovo ciclo. A centrocampo occhi su Sensi (25). Attenzione anche alla pista che porta a Dorsch (23) del Gent che piace anche a Sassuolo e Ausburg (SCHEDA). Si è messo in luce nell'ultimo Europeo under 21 vinto con la Germania. C'è da evitare un'asta al rialzo. La Fiorentina, inoltre, resta alla finestra per Torreira (25) che non pare destinare a restare in Premier League (SCHEDA). In attesa di capire se dalla Spagna arriveranno offerte capaci di far vacillare Pulgar, osservato speciale di Betis Siviglia, Atletico Madrid, Celta Vigo ed Elche.