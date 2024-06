Inizia l’era Palladino: non sarà facile ereditare i tre anni di Italiano

Non sarà facile, insomma, ereditare un triennio intenso quanto divisivo. Anche perché la delusione incamerata per via delle tre finali perse in due anni si legherà sempre alla consapevolezza di averle raggiunte, e quindi di essere passati da un periodo di rottura rispetto agli anni precedenti in cui i viola si erano trovati in situazioni come minimo di stallo. Rischiando anche di scivolare nella categoria cadetta. Pericolo che fortunatamente non si è mai concretizzato.