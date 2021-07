Inizia l’era Italiano. Tutti i nomi per il mercato della nuova Fiorentina

Dal sogno Sensi all'occasione Ricci

Dopo un tira e molla estenuante, Vincenzo Italiano ha finalmente firmato con la Fiorentina. Tuttavia, con la stagione alle porte, non c'è un minuto da perdere e serve mettersi subito al lavoro per costruire la squadra. Il Corriere dello Sport in edicola oggi fa il punto dei profili che la società gigliata sta seguendo per questa sessione di calciomercato. Il sogno, con Pulgar nel mirino del Celta, si chiama Stefano Sensi per il centrocampo. Gli scout Viola tengono però d'occhio anche Dorsch e Ricci. In difesa, nell'attesa di capire il futuro di Pezzella e Milenkovic, occhi su Rugani, seguito anche dal Betis, e su Cistana. Piace anche Erlic, ma i rapporti con lo Spezia non aiutano.