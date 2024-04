Inizia la “missione” Club Brugge: due dubbi per Italiano

La Fiorentina torna in campo nella mattinata di oggi, dopo un giorno di riposo concesso alla sua squadra dal tecnico Vincenzo Italiano. Il gruppo dunque si ritrova per iniziare a preparare la sfida di Conference League contro il Club Brugge in programma giovedì sera al Franchi. Domani sarà già tempo di rifinitura al Viola Park, col tecnico Italiano che dovrà tenere conto di alcune situazioni. Tra queste Mandragora, out dall’ultima lista dei convocati per una lombalgia comparsa a seguito di uno scontro di gioco nella semifinale di ritorno contro l’Atalanta. E poi Nzola: l’attaccante, rimasto escluso dalle ultime gare a causa di «problemi personali», venerdì scorso è tornato ad allenarsi in gruppo ed è probabile che questo avvenga anche da oggi. Da capire se tornerà a disposizione per la sfida di Conference, con Italiano che potrebbe farlo accomodare in panchina e magari tornare a utilizzarlo nelle sfide di campionato per far rifiatare Belotti e avere maggiori alternative a quella di Kouame presentata contro il Sassuolo. Col Club Brugge, al netto di altre indicazioni provenienti dagli ultimi allenamenti, il tecnico potrebbe schierare un 4-2-3-1 col ritorno della qualità: Dodò, Arthur, Bonaventura, Gonzalez, Beltran, Belotti. Tutti di nuovo pronti per incidere e trascinare i viola in finale. Lo riporta Repubblica Firenze.