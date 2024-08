Inizia la Conference League: la Fiorentina ci riprova

"Delusione, amarezza, tristezza. E quella maledetta sensazione di aver mancato una, due, tre occasioni considerando anche la finale di Coppa Italia contro l’Inter seppur nettamente più forte. Il triennio appena vissuto e superato, quello di Vincenzo Italiano, è stato molto altro. Ma quelle finali rimangono, come un marchio, nei pensieri dei tifosi e in quei giocatori che sono ancora con la maglia viola addosso per provare ad alzare l’asticella delle ambizioni in campionato e tentare, ancora una volta, di portare un trofeo in un club che non aggiunge una mensola alla sua sala trofei ormai da ventitré anni.