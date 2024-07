Inizia il raduno al Viola Park: ogni giorno un allenamento a porte aperte

Ultimi sprazzi d'estate per Palladino e i suoi. Da lunedì appuntamento per tutti al Viola Park: visite mediche di rito e si parte per la due-settimane di allenamenti nel nuovo cuore della Fiorentina. Con una differenza: rispetto alla scorsa estate - scrive il Corriere dello Sport - , Biraghi e i suoi non saranno soli, ma ci sarà la possibilità di assistere agli allenamenti (almeno a una delle due sessioni in programma tutti i giorni), con modalità e capienza che verranno comunicate nelle prossime ore.