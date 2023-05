Inizia il maggio della Fiorentina: fuoco e fiamme nell’ultimo mese

Solo l’Inter in questo mese giocherà quanto la Fiorentina . Saranno settimane di pressione costante per la formazione di Vincenzo Italiano, che ha già fissato il “Save the Date” per il 24 maggio, giorno in cui giocherà contro i nerazzurri di Simone Inzaghi la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma. Ma prima di quel momento ci sono 6 partite in 18 giorni, ovvero una gara ogni settantadue ore che lasceranno pochissimo spazio per ragionare ai giocatori. Eppure serviranno soprattutto testa ed energie per superare ogni ostacolo, concentrandosi sugli obiettivi principali, senza trascurare tutti gli altri. La Fiorentina ha già dato una prova di forza contro la Sampdoria domenica scorsa, perché è riuscita a non sottovalutare l’avversario, a vincere per 5-0 e a rialzare la testa dopo il passo falso di Monza da dove è uscita sconfitta. Ha reagito e ha mostrato quel carattere che dovrebbe essere la chiave per centrare tutti i traguardi. Vincenzo Italiano proprio nelle ultime ore ha spiegato chiaramente che giocare così tanto mette a dura prova, ma d’altra parte fa crescere anche moltissimo.

In campionato, come scrive il Corriere dello Sport, il mese di maggio inizia come detto oggi in trasferta contro la Salernitana, mentre domenica prossima i viola saranno allo stadio Maradona contro il Napoli, con entrambi gli impegni fissati alle 18. Due gare da onorare al massimo per non perdere il ritmo, però il primo vero bivio sarà giovedì 11 maggio quando è in programma la gara di andata delle semifinali di Conference League contro il Basilea allo stadio Artemio Franchi. Qui ci sarà un primo parziale verdetto europeo, mentre per la Serie A la domenica successiva, sempre in casa alle 15, arriverà l’Udinese. Una sfida che non potrà accendere gli entusiasmi, ma da cui l’allenatore chiederà comunque i tre punti. Prevista per l’occasione una grande turnazione dal punto di vista della formazione, in attesa del ritorno di Conference giovedì 18 maggio. Da questa sfida in Svizzera si capirà se anche il mese di giugno sarà vissuto al top per la Fiorentina, visto che il 7 a Praga, è prevista la finale della competizione internazionale. Per concludere l’elenco di maggio mancano all’appello Torino-Fiorentina domenica 21 alle 15, cioè prima della finale di Coppa Italia, e successivamente la partita in casa contro la Roma, con giorno e orario ancora da definire attraverso anticipi e posticipi. Infine, ci sarà l’ultima di campionato con il Sassuolo il 4 di giugno, ma la città spera di mettere il circoletto rosso su questo mese per ben altro motivo.