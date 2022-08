Inferno arancione per la Fiorentina: con il Twente sarà una bolgia

La Fiorentina verrà accolta da un inferno costruito dal Twente apposta per l'occasione

30.000 i presenti al ‘De Grolsch Veste’ per assistere al match della Fiorentina. Come riporta La Nazione, in Olanda ad accogliere la squadra di Italiano ci sarà il tutto esaurito. Qualche problema con la vendita dei biglietti, a causa di episodi di bagarinaggio, risolti poi successivamente. Insomma, un Twente riposato è pronto a sfidare i viola dopo il 2 a 1 dell'andata.