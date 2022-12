Infermeria viola: il punto su Mandragora, Zurkowski e gli altri indisponibili

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione infortunati in casa Fiorentina. Sottil e Nico Gonzalez sono alle prese con i rientri dai loro infortuni, ma ci vorrà ancora del tempo. Zurkwoksi lotta contro una pubalgia. Anche Gollini e Dodò non stanno bene. Mentre per Mandragora e Ikonè non ci sarebbe nulla di grave e potremmo rivederli in campo contro il Monza.