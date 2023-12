Infermeria, filtra ottimismo: due centrocampisti in recupero

Su La Repubblica, degli aggiornamenti sull'infermeria della Fiorentina, dove Bonaventura e Sottil stanno tentando il recupero per venerdì. Filtra ottimismo alla ripresa degli allenamenti dei gigliati. Il numero 5 ed il 7 che hanno lavorato in gruppo e dunque sono pronti per essere di nuovo a disposizione per la sfida di venerdì sera a Monza. Fondamentale il recupero di Jack, che dovrebbe ritrovare una maglia da titolare dopo aver saltato la gara di Conference League con il Ferencvaros ed essere rimasto in panchina col Verona a causa di una botta al tallone rimediata contro la Roma. Con il Monza, inoltre, dovrebbe tornare in regia Arthur in coppia con Duncan che ha smaltito lo stato influenzale.