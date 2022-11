Infermeria: da gennaio Italiano ritroverà tre pedine (quasi) nuove

Sono stati i tre grande assenti di questo inizio di stagione della Fiorentina, e mister Italiano è pronto ad accoglierli di nuovo a gennaio. Il Corriere dello Sport scrive oggi della tre pedine (quasi) nuove che la guida dei viola riabbraccerà a breve: Nico Gonzalez, Riccardo Sottil e Gaetano Castrovilli. Dall’inizio del 2023 saranno tre pezzi in più del puzzle dei viola, al di là delle manovre in entrata, consentendo alla Fiorentina di aggiungere valore attraverso... il mercato interno. Per quanto riguarda Castrovilli, il centrocampista sta bruciando le tappe con la sua voglia e determinazione, ed ha lavorato anche nei giorni di vacanza mettendo nel mirino le prime gare del 2023. Per Italiano il suo rientro sarà un’ottima soluzione nel nuovo assetto 4-2-3-1 dato che il giocatore può essere impiegato nei due o trasformarsi in trequartista a ridosso dell’attaccante, come hanno fatto Barak o Bonaventura in alcune occasioni. Riccardo Sottil è stato invece un assente del tutto imprevisto che tuttavia, secondo le previsioni, dovrebbe star fuori per cinque settimane dopo l’operazione a cui si è sottoposto per risolvere il problema alla schiena. Gennaio sarà un mese decisivo anche per lui, con l’esterno della Fiorentina che, tormentato da inizio stagione dal problema fisico, ha tentato fino all’ultimo di risolvere il problema senza finire sotto i ferri, optando alla fine per l’intervento. Discorso ancora diverso per Nico Gonzalez che ha dovuto rinunciare al Mondiale e starà fuori per 30-40 giorni. Dopo aver chiarito con la società, come spiegato dal dg Joe Barone, la prossima sfida dell’argentino sarà quelle di riconquistare i tifosi viola, delusi nell’ultimo periodo per le sue prolungate assenze. La sua qualità è mancata in Conference e soprattutto in campionato nella prima parte della stagione, e da gennaio sarà chiamato a fare davvero la differenza.