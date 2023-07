Infantino, il talento classe 2003 pronto a conquistare Italiano

Un’operazione a metà strada tra il presente e il futuro, per un talento argentino sul quale dirà la sua anche Italiano. Cosi il Corriere Fiorentino parla di Gino Infantino, trequartista classe 2003 che i viola hanno prelevato dal Rosario Cèntral per circa 4 milioni. Mossa a sorpresa ma non per questo improvvisata, visto che sul ragazzo la Fiorentina aveva messo gli occhi da tempo grazie ai suggerimenti di Burdisso sempre molto attento sul mercato sudamericano. «Stavamo trattando da una ventina di giorni — ha confermato il presidente del club argentino Gonzalo Belloso — davanti a sé ha un grande futuro e sono felice per lui perché non ha mai fatto pressioni per partire. Abbiamo chiesto una percentuale sulla rivendita perché siamo convinti possa esplodere» e c’è da scommettere che è quanto si augurano pure i dirigenti viola. Fantasista centrale adattabile anche sulla corsia esterna, Infantino arriva con 17 presenze, un gol e un assist in stagione, ma soprattutto con doti tecniche e di palleggio che potrebbero trasformarlo anche in una mezzala. Primo 2003 a segnare nel massimo campionato argentino, Infantino viene scoperto dagli scout del club di Rosario. Nel suo curriculum si trova anche un provino sfortunato con il Real Madrid e un interesse del Villareal prima che anche i tedeschi del Wolfsburg mettessero gli occhi su di lui, segno che le doti ci sono e che la Fiorentina ha deciso di muoversi rapidamente. «Ho un debole per lui, in allenamento mi stupiva», è il pesante biglietto da visita firmato Carlos Tevez con il quale Infantino si presenterà martedì al Viola Park per le visite mediche di rito.