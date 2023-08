Infantino scalpita: ecco quando può essere utilizzato l’argentino

Gino Infantino ieri mattina ha iniziato la trafila delle visite mediche che oggi lo porteranno a siglare il contratto con la Fiorentina fino al 2028. Il centrocampista, secondo Il Corriere dello Sport, a partire dai prossimi appuntamenti potrà mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano, anche se, salvo ripensamenti, non dovrebbero essere quelli in programma nel weekend in Inghilterra: per i match di Newcastle contro i bianconeri ed il Nizza, entrambi avversari nella Sela Cup, Infantino infatti non dovrebbe essere convocato, visto che nelle intenzioni dello staff tecnico c’è la volontà di lasciare il giocatore al lavoro al Viola Park in compagnia di un preparatore. Non è escluso però che i piani attorno all’ex Rosario Central possano cambiare anche in base a quelle che saranno le risposte sul campo in allenamento, dato che Infantino ha disputato il suo ultimo match ufficiale solo nove giorni fa (20 minuti nel 3-3 con il River Plate) e dunque tutto lascia pensare che sotto l’aspetto della forma l’argentino sia più avanti rispetto ai compagni.