Infantino è sbarcato a Firenze: “Essere qui è un sogno che si avvera”

La faccia stravolta di chi ha viaggiato venti ore senza mai dormire, con il solo obiettivo di rincorrere il suo sogno più grande. Cosi scrive Il Corriere dello Sport, racconta l'arrivo a Firenze di Gino Infantino, con addosso uno zaino pieno di speranze e l’entusiasmo, ma anche con gli occhi lucidi di chi è già pronto a vivere l’avvenuta più entusiasmante di tutta la vita. «Era un sogno per me venire in Italia e l'ho realizzato arrivando qui», ha ammesso al suo arrivo il centrocampista, travolto dai media che lo stavano attendendo: «Voglio sfruttare subito l'opportunità, darò tutto per la maglia. Batistuta? Per me è un idolo». Il quarto colpo della campagna acquisti estiva della Fiorentina è atterrato all’aeroporto di Peretola quando erano passate le 22.30, dopo uno scalo a Parigi che è stata la tappa intermedia di un volo interminabile partito all'alba di lunedì da Ezeiza, alle porte di Buenos Aires. Assieme a lui il manager che ha curato nel corso di questi giorni una trattativa tenuta fino all’ultimo sotto traccia dal club viola, Fabian Soldini. La trattativa si è conclusa su una base di 4 milioni di euro con, in aggiunta, la possibilità di guadagnare il 10% in caso di futura rivendita del centrocampista da parte dei viola. Una prospettiva più che lontana, visto che al momento l’unico pensiero che ha in testa la Fiorentina è quello di fare del suo nuovo “volante” un elemento da valorizzare al più presto all’interno delle trame di gioco di Vincenzo Italiano. Il lavoro sul campo per l'argentino partirà già domani, non appena verranno concluse le visite mediche e apposto la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2028: ad attenderlo ci sarà un ingaggio che sfiorerà il mezzo milione di euro.