Infantino/2: “Campione? Non lo so, ma l’impegno non mancherà. Vi spiego il 19”

Dall'esordio contro il Banfield con la maglia del Rosario a quello contro il Genoa con quella della Fiorentina. Per Gino Infantino sono stati momenti intensi, ma nel primo caso non c'era il pubblico per via del Covid. Nella sua intervista al Tirreno, l'argentino parla anche della grande tradizione calcistica rosarina, con Messi e Di Maria campioni del Mondo in carica: "Non so se sarò io il prossimo campione del Mondo, ma so che non mancheranno mai da parte mia lavoro e attenzione". Infantino definisce il suo nuovo allenatore Vincenzo Italiano come un entusiasta, sempre attento al particolare e totale nel vivere il calcio. Kily Gonzalez, il suo vecchio tecnico, lo esorta a sfruttare l'occasione, mentre Gino non ha parlato per il momento con Carlos Tevez, altro suo allenatore del passato. "Il 19? Prima avevo il 27, ma la mia scelta è stata facile, si tratta del giorno in cui sono nato".