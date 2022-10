Indecisioni continue e gravi. Igor, il periodo nero continua

Il peggiore nel match contro il Lecce, Igor continua a soffrire. Il suo periodo sembra non avere fine e adesso le disattenzioni sono troppe

La Nazione non ha dubbi, Igor è stato il peggiore nel match di ieri. Contro il Lecce, il brasiliano si conferma in netta difficoltà. Spesso in affanno, compie disattenzioni una dopo l'altra.Cessay lo brucia con una facilità imbarazzante e l'errore poteva davvero essere fatale. Con l'esplosione di Martinez Quarta, le riflessioni sono doverose.