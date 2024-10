Incontro Funaro-Commisso, oggi al Viola Park: ci siamo. Si attendono novità

Abodi ha dichiarato che il governo farà la sua parte e che la collaborazione tra il club e l’amministrazione è fondamentale. Ha anche chiarito che lo stadio Padovani non è adeguato per grandi eventi calcistici, ma che il Ministero sarà flessibile se Fiorentina e Comune trovano un accordo. Inoltre, ha annunciato che sono previsti nuovi incontri a Roma per garantire che le promesse fatte vengano mantenute e per lavorare a una ristrutturazione più ampia degli stadi italiani. Lo riporta la Nazione.